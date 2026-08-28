Правительство Новосибирской области поддержало крупный проект в радиоэлектронике на 8 млрд рублей

По расчётам, проект за ближайшее десятилетие принесёт в казну регионаГубернатор Андрей Травников провёл заседание Совета по инвестициям в рамках XIII Международного форума технологического развития "Технопром-2026".
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