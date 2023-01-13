CSIS: США потратят около пяти лет на восстановление опустевших из-за Украины арсеналов

Дефицит вооружения в Соединенных Штатах будет усиливаться по мере того, как Вашингтон продолжает оказывать Киеву военную поддержку, сообщается в отчете старшего сотрудника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан.