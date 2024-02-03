«Маленькой победоносной войны» с японцами не получилось

АНАТОЛИЙ КОШКИН Шапкозакидательство опасно в любой войне Как отмечалось в предыдущем материале на данную тему, Генеральный штаб русской армии до самой войны с Японией не имел детально разработанного плана войны на Дальнем Востоке.
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