БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Маленькой победоносной войны» с японцами не получилось

«Маленькой победоносной войны» с японцами не получилось

АНАТОЛИЙ КОШКИН Шапкозакидательство опасно в любой войне Как отмечалось в предыдущем материале на данную тему, Генеральный штаб русской армии до самой войны с Японией не имел детально разработанного плана войны на Дальнем Востоке.

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