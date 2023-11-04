Названы страны Европы -лидеры по уровню употребления алкоголя

Евростат опубликовал данные об уровнях алкогольной зависимости в странах Евросоюза. Согласно отчёту, самыми «пьющими» и с наиболее высокой смертностью от алкоголя являются Дания (3 место), Польша (2 место) и Словения (1 место).
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