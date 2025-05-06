Коршуновский ГОК получил комплексное экологические разрешение

Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») получил комплексное экологическое разрешение (КЭР). Этот документ регламентирует все виды воздействия горно-обогатительного комбината на окружающую среду и фиксирует их соответствие требованиям природоохранного законодательства.
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