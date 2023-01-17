Слово и дело

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Стас Садальский назвал Вахтанга Кикабидзе другом и улетел в Тбилиси на похороны

Стас Садальский назвал Вахтанга Кикабидзе другом и улетел в Тбилиси на похороны

Актер Стас Садальский прилетел в Тбилиси ради похорон своего коллеги Вахтанга Кикабидзе. Он не смог проигнорировать церемонию прощания, несмотря на то, что не во всем был согласен с грузинским артистом.

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