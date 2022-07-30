Овечкин о праздновании гола «Амкалу» в стиле Роналду: «Как получилось, так и отпраздновал. Крутой игрок, но я фанат Месси и «Барселоны»

Александр Овечкин объяснил, почему праздновал гол в стиле Роналду, хотя болеет за Месси. В товарищеском матче за футбольное «Динамо» против «Амкала» Овечкин забил гол.
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