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Овечкин о праздновании гола «Амкалу» в стиле Роналду: «Как получилось, так и отпраздновал. Крутой игрок, но я фанат Месси и «Барселоны»

Александр Овечкин объяснил, почему праздновал гол в стиле Роналду, хотя болеет за Месси. В товарищеском матче за футбольное «Динамо» против «Амкала» Овечкин забил гол.

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