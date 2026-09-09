В Добром 10-летний мотоциклист столкнулся с «Фольксвагеном»

С начала недели это уже второе ДТП с участием детей в регионе.В Добром вечером 8 сентября около 18:30 на улице Луговой мотоцикл под управлением 10-летнего мальчика столкнулся с автомобилем «Фольксваген», за рулём которого находилась 51-летняя женщина.