Глава СК поставил на контроль дело об убийстве приставов в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дел о мужчине, который застрелил судебных приставов в Сочи, сообщается в среду, 9 июня, на сайте ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дел о мужчине, который застрелил судебных приставов в Сочи, сообщается в среду, 9 июня, на сайте ведомства.
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