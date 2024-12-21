Прокурор Хопенс сообщил о мотиве теракта в Магдебурге

В Магдебурге произошёл теракт на рождественской ярмарке, жертвами которого стали четыре человека. Старший прокурор Хорст Хопенс сообщил, что мотивом нападения стало недовольство отношением к беженцам из Саудовской Аравии.
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