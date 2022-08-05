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Pais сообщает, что Минобороны Испании передаст Украине двадцать БТР американского производства

Pais сообщает, что Минобороны Испании передаст Украине двадцать БТР американского производства

Издание Pais утром в пятницу, 5 августа, сообщило, что Министерство обороны Испании приняло решение передать украинской стороне двадцать бронетранспортеров М113 американского производства.

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