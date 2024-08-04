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Трагедия в "Крокусе" обнажила большую проблему: "Разгневанная" Сати Казанова выбила через суд 600 тысяч за отменённый концерт в день траура

Трагедия в "Крокусе" обнажила большую проблему: "Разгневанная" Сати Казанова выбила через суд 600 тысяч за отменённый концерт в день траура

Певица Сати Казанова всё же смогла выбить из организаторов более 600 тысяч рублей за отменённый концерт.

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