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Петербургский дневник

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Юрист Соловьев объяснил, как понять, что близкий человек попал под влияние вербовщиков

Юрист Соловьев объяснил, как понять, что близкий человек попал под влияние вербовщиков

Злоумышленники могут вынудить свою жертву совершить диверсию Какие признаки могут указывать на то, что вашего родственника или знакомого пытаются завербовать для совершения диверсий, рассказал радио Sputnik заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

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