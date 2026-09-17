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Польский депутат призвал прекратить финансирование Украины

Польский депутат призвал прекратить финансирование Украины

Депутат Европарламента от Польши Марчин Сыпневский призвал прекратить финансирование Украины из-за героизации Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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