Совместные проекты России и США в Арктике: что рассказали в Минвостокразвития

МОСКВА, 20 мая, ФедералПресс. Россия и США как два крупнейших арктических государства и ведущие участники глобального энергетического рынка могут выстроить партнерские отношения, не забывая о конкуренции.
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