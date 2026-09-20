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Операторы БПЛА «Север» используют дрон-перехватчик «Лис‑2» для нейтрализации дронов ВСУ

Операторы БПЛА «Север» используют дрон-перехватчик «Лис‑2» для нейтрализации дронов ВСУ

Операторы БПЛА группировки «Север» перехватывают и уничтожают дроны ВСУ с помощью дрона-перехватчика «Лис‑2».

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