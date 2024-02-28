Эксперты назвали неисправности, с которыми водители сталкиваются после зимы

Длительные морозы, сырость на дорогах и реагенты очень часто вредят автомобилям. Для многих это не секрет, однако теперь специалисты перечислили проблемы, которые встречаются у водителей с приходом весны.
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