Правовой марафон.

21 октября в государственном учреждении образования ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´ в рамках правового марафона ´Ответственное просвещение´, проведено мероприятие по профилактике преступлений против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних, а также сфере незаконного оборота наркотических веществ.