Журналистка из Ливана сравнила Донбасс со своей страной

Ливанская журналистка Батуль Абдалла, посетившая Донбасс во второй раз за последние месяцы, рассказала ТАСС о разрушениях гражданской инфраструктуры в результате украинских обстрелов и удивительной стойкости местных жителей .
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