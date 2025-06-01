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Журналистка из Ливана сравнила Донбасс со своей страной

Журналистка из Ливана сравнила Донбасс со своей страной

Ливанская журналистка Батуль Абдалла, посетившая Донбасс во второй раз за последние месяцы, рассказала ТАСС о разрушениях гражданской инфраструктуры в результате украинских обстрелов и удивительной стойкости местных жителей .

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