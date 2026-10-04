Депутат Говырин: родителю начисляют пенсионные баллы за уход за каждым ребёнком

В 2026 году одному из родителей или усыновителей начисляют пенсионные баллы за уход за каждым ребёнком до полутора лет.
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