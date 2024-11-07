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Линднер обвинил Шольца в преднамеренном расколе правительства ФРГ

Линднер обвинил Шольца в преднамеренном расколе правительства ФРГ

Отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что канцлер Олаф Шольц намеренно вызвал распад коалиционного правительства, в которое входили Свободная демократическая партия (СвДП), социал-демократы (СДПГ) и «Зеленые».

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