"I've Learned To Trust Myself": Victoria Justice Is Entering A New Era Of Music — And She’s Doing It On Her Own Terms

As Victoria releases a new remix of “Love Zombie” and continues evolving as an independent artist, we caught up with the singer and actor to talk about finding her sound, trusting herself, and what comes next.
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