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5koleso.ru

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Купить бустер или новую АКБ – что лучше?

Бустеры довольно уверенно вошли в автомобильную жизнь, доказав свою полезность на практике. Крошечная коробочка с парой коротких проводов, увенчанных зажимами-крокодилами, действительно выдает солидные токи, достаточные для прокручивания коленвала ….

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