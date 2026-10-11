Купить бустер или новую АКБ – что лучше?

Бустеры довольно уверенно вошли в автомобильную жизнь, доказав свою полезность на практике. Крошечная коробочка с парой коротких проводов, увенчанных зажимами-крокодилами, действительно выдает солидные токи, достаточные для прокручивания коленвала ….
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