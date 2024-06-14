Экс-тренер «Зенита» Рапопорт заявил о преимуществе немцев в Евро-2024

Главное спортивное событие Старого Света — Чемпионат Европы по футболу — стартовал 14 июня. В турнире примут участие 24 национальные сборные, а в матче-открытии встретились Германия и Шотландия (предсказуемо победили хозяева поля).
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