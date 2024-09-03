"Солдаты голы и босы, а генералы прутся". "Стеклопиксель" аукнулся Муминджанову пророчеством Пригожина

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Василий Васильев

Тема вороватых генералов уже надоела. Вспомним Суворова - "«Любого интенданта через год службы можно смело вешать без суда и следствия». В условиях современной России - это мысль более, чем злободневна. Причина в устройстве Системы Власти современной России. Внутри Власти выживают только те, кто живет по правилам кумовства, круговой поруки и коррупции. Остальных Система "выдавливает". Выход один - надо изменять принципы и правила работы Системы. Но кто же за это возьмется, если эта Система существует уже более 20 лет, при непротивлении нашего Президента...