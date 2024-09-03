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Царьград

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"Солдаты голы и босы, а генералы прутся". "Стеклопиксель" аукнулся Муминджанову пророчеством Пригожина

"Солдаты голы и босы, а генералы прутся". "Стеклопиксель" аукнулся Муминджанову пророчеством Пригожина

Паркетные генералы разят не оружием, а парфюмом, говорил покойный основатель ЧВК. Недавно арестованному генералу припомнили организацию снабжения мобилизованных, "стеклянную" форму, от которой все стремились избавиться как можно быстрее.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Тема вороватых генералов уже надоела. Вспомним Суворова - &quot;«Любого интенданта через год службы можно смело вешать без суда и следствия». В условиях современной России - это мысль более, чем злободневна. Причина в устройстве Системы Власти современной России. Внутри Власти выживают только те, кто живет по правилам кумовства, круговой поруки и коррупции. Остальных Система &quot;выдавливает&quot;. Выход один - надо изменять принципы и правила работы Системы. Но кто же за это возьмется, если эта Система существует уже более 20 лет, при непротивлении нашего Президента...
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16 час.
Лидия Фролова
а почему только почти сеез три года после начала СВО...а где раньше были...этот шойгу  был хорош для  армии в мирное время...конечно для СЧС он много делал а дляармии ничего
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5 час.

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