Паркетные генералы разят не оружием, а парфюмом, говорил покойный основатель ЧВК. Недавно арестованному генералу припомнили организацию снабжения мобилизованных, "стеклянную" форму, от которой все стремились избавиться как можно быстрее.
"Солдаты голы и босы, а генералы прутся". "Стеклопиксель" аукнулся Муминджанову пророчеством Пригожина
Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Тема вороватых генералов уже надоела. Вспомним Суворова - "«Любого интенданта через год службы можно смело вешать без суда и следствия». В условиях современной России - это мысль более, чем злободневна. Причина в устройстве Системы Власти современной России. Внутри Власти выживают только те, кто живет по правилам кумовства, круговой поруки и коррупции. Остальных Система "выдавливает". Выход один - надо изменять принципы и правила работы Системы. Но кто же за это возьмется, если эта Система существует уже более 20 лет, при непротивлении нашего Президента...
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16 час.
Лидия Фролова
а почему только почти сеез три года после начала СВО...а где раньше были...этот шойгу был хорош для армии в мирное время...конечно для СЧС он много делал а дляармии ничего
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5 час.
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