Рогов заявил о вхождении беспилотника в воздушное пространство Белоруссии

В воздушное пространство Белоруссии вошел беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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