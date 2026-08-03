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Аргументы недели

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Портрет Трампа из конского навоза продали на канадской ярмарке за $1,8 тыс.

Портрет Трампа из конского навоза продали на канадской ярмарке за $1,8 тыс.

На ежегодной ярмарке искусств Sooke Fine Arts Show в канадской провинции Британская Колумбия была продана необычная работа — портрет президента США Дональда Трампа, созданный из конского навоза.

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