Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    До последнего солдата украинца , даже вызванного с побега . Слово надо держать . А нам народ запретил переговоры , по...Готов отдать Крым...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Тут слепому видно по схеме их собирались опросить , записать какой-нибудь провокационный репортаж или взять интервью ...Запад паникует из...
  • ninikooo Митусова
    Конечно, паникуют. Дураку понятно, что эти четыре недоумка не смогли бы организовать подобное « без помощи извне».Запад паникует из...

УКРАИНА: ГНУСНЫЕ РОЖИ ВОЙНЫ

УКРАИНА: ГНУСНЫЕ РОЖИ ВОЙНЫ

Каждый украинский солдат и каждый сторонник Зеленского несёт личную ответственность за злодеяния, творимые киевским режимом и его армией, потому что он сам – часть этой армии или группы поддержки Усамы Зеленского (так окрестили президента «незалежной» после теракта в московском «Крокус Сити»).

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