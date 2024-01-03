Паскару – о назначении иностранной гражданки главой НБМ: «Безрассудное решение»

В Республике Молдова достаточно квалифицированных специалистов, достойных стать главой Нацбанка, считает Николай Паскару, бывший депутат парламента РМ, эксперт и лидер организации Voievod, который в недоумении от назначения Анки Драгу на эту должность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии