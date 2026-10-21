www.globallookpress.com/Oualid Abdellaoui Лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил 20 октября в эфире канала BFMTV, что власти Пятой республики утратили контроль на фоне массовых протестов, которые проходят по всей стране.
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