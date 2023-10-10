"Своими руками" — девушка с мужем переделали "убитую" хрущевку (фото До и После)

Эта квартира является типичной "хрущевкой" с крошечной кухней и общей площадью 47 кв. метров. Прежний вид квартиры был удручающим и непригодным для жилья, поэтому хозяева решили самостоятельно создать здесь комфортное и уютное жилье.
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