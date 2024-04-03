В ЗакСе начали обсуждать законопроект о поддержке социально ориентированных НКО

Они могут получить в том числе финансовую и имущественную помощь за счет городского бюджета Депутаты Законодательного собрания Петербурга приступили к обсуждению законопроекта о расширении взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) Северной столицы.