В ЗакСе начали обсуждать законопроект о поддержке социально ориентированных НКО

Они могут получить в том числе финансовую и имущественную помощь за счет городского бюджета Депутаты Законодательного собрания Петербурга приступили к обсуждению законопроекта о расширении взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) Северной столицы.
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