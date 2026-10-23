📷❗️ВМС США получили первый C-130J-30 для переоборудования в воздушный командный пункт E-130J Phoenix II 15 октября 2023 года Lockheed Martin передала ВМС США первый военно-транспортный самолет C-130J-30, который будет переоборудован в воздушный командный пункт E-130J Phoenix II.