📷❗️ВМС США получили первый C-130J-30 для переоборудования в воздушный командный пункт E-130J Phoenix II 15 октября 2023 года Lockheed Martin передала ВМС США первый военно-транспортный самолет C-130J-30, который будет переоборудован в воздушный командный пункт E-130J Phoenix II.
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