В США не исключают угрозу разгрома Израиля

Сергей Кочегаров

О чем говорят фейки про отрезанные боевиками ХАМАС головы детей, про вспарывание животов беременным женщинам, про сожженного младенца запущенные в сети не каким-то оголтелым фанатом трепачом, а самим премьером Нетаньяху? Моё мнение - это говорит о том, что правительство Израиля само спровоцировало конфликт, тщательно готовилось к нему изо всех сил стараясь оправдать уничтожение целого народа Палестины. А применение фосфорных боеприпасов разве не подтверждение этому? Сначала отвели боевиков ЦАХАЛ и подставили мирное население под удар, а потом вдруг повели на разбой 500 тысячную армию... Конечно, Палестинцам не справиться с этой армадой, тем более поддержанной оружием и флотом США, но как хотелось бы обратного.