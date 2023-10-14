Газета Труд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета Труд

537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Фролова
    Погибшие россияне- это те, кто погиб в СВО. Сколько их??? А эти 16- израильтяне, российский паспорт ,скорее всего, ос...С начала палестин...
  • Александр Александров
    США «продавливают...
  • Игорь Максаков
    Вообще с этими пройдохами, которые называются США, ничего общего иметь не надо. А размещение денег России в США и их ...США «продавливают...

В США не исключают угрозу разгрома Израиля

В США не исключают угрозу разгрома Израиля

Поддержка Израиля Соединенными Штатами должна быть безоговорочной, поскольку в противном случае израильтяне могут потерпеть поражение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Кочегаров
О чем говорят фейки про отрезанные боевиками ХАМАС головы детей, про вспарывание животов беременным женщинам, про сожженного младенца запущенные в сети не каким-то оголтелым фанатом трепачом, а самим премьером Нетаньяху? Моё мнение - это говорит о том, что правительство Израиля само спровоцировало конфликт, тщательно готовилось к нему изо всех сил стараясь оправдать уничтожение целого народа Палестины. А применение фосфорных боеприпасов разве не подтверждение этому? Сначала отвели боевиков ЦАХАЛ и подставили мирное население под удар, а потом вдруг повели на разбой 500 тысячную армию... Конечно, Палестинцам не справиться с этой армадой, тем более поддержанной оружием  и флотом США, но как хотелось бы обратного.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх