"РКС-Тамбов" приглашают на работу на новых условиях

В «РКС-Тамбов» пересмотрена заработная плата сотрудников наиболее востребованных специальностей. С новым зарплатным предложением предприятие готово принять на работу электромонтеров, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников и слесарей АВР, водителей, машинистов экскаватора, бульдозера, автомобильного крана, автовышки и гидроподъемника, трактористов, токарей, контролеров.