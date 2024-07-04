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Новости Тамбова

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"РКС-Тамбов" приглашают на работу на новых условиях

"РКС-Тамбов" приглашают на работу на новых условиях

В «РКС-Тамбов» пересмотрена заработная плата сотрудников наиболее востребованных специальностей. С новым зарплатным предложением предприятие готово принять на работу электромонтеров, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников и слесарей АВР, водителей, машинистов экскаватора, бульдозера, автомобильного крана, автовышки и гидроподъемника, трактористов, токарей, контролеров.

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