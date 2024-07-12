Администрация Байдена вызывала индийского дипломата для объяснения причин поездки Моди в Москву

Индийское издание The Hindu сообщило, что Государственный департамент США вызывал временного поверенного в делах Индии в Вашингтоне Шриприю Ранганатану перед визитом премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди в Россию, чтобы индийский дипломат объяснила причину его поездки в Москву.