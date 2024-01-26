Врач скорой помощи рассказала, как спасла 20-летнего парня с менингитом

Исполняющая обязанности директора ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Галина Буглак в интервью «Крымской газете» рассказала, как однажды приехала на вызов к 20-летнему парню.
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