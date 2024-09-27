Правительство РФ рассмотрит вопрос о звании «Заслуженный работник IT»

Ассоциация разработок программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» предложила Минцифрам и правительству РФ ввести новое почетное звание для айтишников — «Заслуженный работник IT» — в качестве нематериального вознаграждения.
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