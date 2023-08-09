До чего вот можно зомбировать людей. Умеют же некоторые. Упёртая бабушка пыталась перевести 10 млн рублей.
Полицейские и психолог сутки отговаривали пенсионерку от перевода денег мошенникам
Комментарии
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Балу -
Вот такие вот ... ипанутые... то гречку тоннами скупают, то сахар... А то и за спички с бутылками с зажигательной смесью хватаются...
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3 час.
VD
Varvara Demchenko
как много у нас пенсионерок-миллионеров!!!А мы все обижаемся на олигархов.
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2 час.
Galina Adler
Дачу продала за ненадобностью и ещё наследство от такой же одинокой родственницы получила. На пенсии, даже если на голодном пайке сидеть, всё равно не накопишь.
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24 мин.
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