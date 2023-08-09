Полицейские и психолог сутки отговаривали пенсионерку от перевода денег мошенникам

Балу - Вот такие вот ... ипанутые... то гречку тоннами скупают, то сахар... А то и за спички с бутылками с зажигательной смесью хватаются...

VD Varvara Demchenko как много у нас пенсионерок-миллионеров!!!А мы все обижаемся на олигархов.