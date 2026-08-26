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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«СиндЕкат» – обладатель Кубка Alma Mater. В финале медиаклуб разгромил КубГУ – 3:0

« СиндЕкат » стал победителем WINLINE Кубка Alma Mater. В финальном матче «СиндЕкат» обыграл КубГУ (3:0).

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