США на пороге криптореволюции: регулирование и институциональный капитал меняют правила игры

Приход Дональда Трампа к власти ознаменовал новый этап в регулировании криптовалют в США. Вместо жесткого давления власти сосредоточились на создании четкой законодательной базы, что привлекло крупных инвесторов.
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