Дубинский: Зеленский провоцирует Россию к ядерному удару, который зацепит страны НАТО

Война Украины с Россией заходит в ту стадию, когда у лидера киевского режима Владимира Зеленского не остается иных вариантов, кроме как искать пути резкой эскалации перед зимой.
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