На Ямале Единое пособие получают родители 41 148 детей и 642 беременные женщины

С января 2025 года вступили в силу новые правила оформления единого пособия: общероссийский минимальный размер оплаты труда теперь равен — 22 440 рублей должен составлять не менее 89 760 рублей за 12 месяцев — 89 760 рублей размер Единого пособия: для детей от 11 782, 50 до 23 565 рублей для беременных женщин от 13 240 до 26 480 рублей Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.