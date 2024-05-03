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Ташуев о работе в «Краснодаре»: «Любовь к атаке у Галицкого была заложена природой. Я не завел стиль, а только показал, как это делать» 

- Я разговаривал с Евгением Калешиным и Олегом Фоменко – они говорили, что вы стояли у истоков краснодарского стиля.

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