«Аль-Иттихад» может купить Луиса Энрике у «Зенита» в случае срыва трансфера вингера «Фейеноорда» Хаджа-Муссы за 40 млн евро

«Аль-Иттихад» может приобрести вингера «Зенита» Луиса Энрике. Саудовцы уже делали запрос по 25-летнему игроку сборной Бразилии, но их приоритет – вингер «Фейеноорда» Анис Хадж-Мусса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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