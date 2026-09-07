Иран: SalamAir объявила, что полеты в и из аэропортов Тегерана Имама Хомейни (IKA/OIIE) и Шираза Шахид Дастгейб (SYZ/OISS) будут приостановлены до дальнейшего уведомления из-за проблем безопасности на фоне региональной эскалации.