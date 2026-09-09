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Как онкологи определяют, сколько осталось жить пациенту

Как онкологи определяют, сколько осталось жить пациенту

«Сколько мне жить осталось?» Ответ на этот вопрос пугает больше всего на свете. И все-таки его задают многие тяжелобольные онкопациенты.

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