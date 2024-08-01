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Мигрант - это не дешёвая рабочая сила: Считаем и развенчиваем миф

Мигрант - это не дешёвая рабочая сила: Считаем и развенчиваем миф

Фото: Олег Рукавицын, Царьград Мигрант - это на самом деле не дешёвая рабочая сила, заявил Константин Малофеев.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не  верю ни единому слову. Если  сиделка  за  3  тысячи  в  день, то она  должна  целый  день быть рядом с больной. Так откуда  у  неё  будет время  ещё  на  5-6 человек на  обслугу  их? Ври, да меру  знай.
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7 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Статья по теме: Этнические диаспоры как угроза традиционной российской идентичности http://kozyrev-gi.ru/pages/etnicheskie-diaspory/
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4 час.
Владимир Четвериков
Когда ты попадёшь в такую ситуацию, вспомни мои слова.
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44 мин.

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