Фото: Олег Рукавицын, Царьград Мигрант - это на самом деле не дешёвая рабочая сила, заявил Константин Малофеев.
Мигрант - это не дешёвая рабочая сила: Считаем и развенчиваем миф
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не верю ни единому слову. Если сиделка за 3 тысячи в день, то она должна целый день быть рядом с больной. Так откуда у неё будет время ещё на 5-6 человек на обслугу их? Ври, да меру знай.
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7 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Статья по теме: Этнические диаспоры как угроза традиционной российской идентичности http://kozyrev-gi.ru/pages/etnicheskie-diaspory/
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kozyrev-gi
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4 час.
Владимир Четвериков
Когда ты попадёшь в такую ситуацию, вспомни мои слова.
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44 мин.
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