«С вами вся Россия»: к кому обратился Путин с трибуны в честь дня Победы?

Президент России Владимир Путин выступил с рядом значимых заявлений с трибуны на Красной площади. Приводим самые яркие цитаты из выступления российского лидера: На Западе стремятся забыть уроки Второй мировой войны.
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