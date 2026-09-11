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Верховный Суд РФ уточнил полномочия Росреестра по контролю за аккредитационными правилами СРО АУ (определение от 08.09.2026 по делу №А32-69287/2024)

Обстоятельства делаАссоциация «Краснодарская межрегиональная СРО арбитражных управляющих „Единство“» утвердила Положение, определяющее порядок наделения лиц специальным статусом ассоциированного члена ассоциации и процедуру аккредитации при ассоциации, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекаемых арбитражными управляющими для сопровождения процедур банкротства (Положение об аккредитации), по которому специальный статус ассоциированного члена ассоциации может быть присвоен лицу, внесшему целевой добровольный взнос в зависимости от видов деятельности на финансирование уставной деятельности ассоциации.

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